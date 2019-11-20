Водители по всей России штурмуют наркодиспансеры, чтобы успеть получить медсправку для ГИБДД по старыми правилам

Водители по всей России штурмуют наркодиспансеры, чтобы успеть получить медсправку для ГИБДД по старыми правилам
Ранее в СМИ появилась информация, что с 22 ноября изменяться правила медосвидетельствования водителей. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

В нескольких российских городах одновременно скопились очереди для прохождения медосмотров на фоне появления информации о возможном подорожании медицинских справок для водителей.

Например, десятки человек выстроились в очередь к наркодиспансеру в Воронеже. Такую же картину можно наблюдать и в Ярославле, а в Оренбурге у одного из местных наркодиспансеров скопилось полсотни человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 22 ноября изменяться правила медосвидетельствования водителей. В частности, СМИ сообщали, что стоимость медсправки вырастет в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.

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