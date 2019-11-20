Водители по всей России штурмуют наркодиспансеры, чтобы успеть получить медсправку для ГИБДД по старыми правилам

В нескольких российских городах одновременно скопились очереди для прохождения медосмотров на фоне появления информации о возможном подорожании медицинских справок для водителей.

Например, десятки человек выстроились в очередь к наркодиспансеру в Воронеже. Такую же картину можно наблюдать и в Ярославле, а в Оренбурге у одного из местных наркодиспансеров скопилось полсотни человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 22 ноября изменяться правила медосвидетельствования водителей. В частности, СМИ сообщали, что стоимость медсправки вырастет в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.