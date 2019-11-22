Холодный антициклон принес морозы в Петербург

Холодный антициклон принес морозы в Петербург
В Петербург медленно приходит зима. Фото: pixabay

Зима медленными темпами приходит в Петербург — сегодня, 22 ноября, температура в городе опустилась ниже ноля.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте, в пятницу Петербург будет находиться под влиянием холодного арктического антициклона. Утром температура воздуха в городе составляла -3 градуса.

Погода сегодня ожидается облачная, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать в течение дня.

По данным Гидрометцентра, минусовая температура в Петербурге должна сохраниться до середины следующей недели

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца. По словам врача-иммунолога, для компенсации недостатка солнечного света нужно использовать правильное освещение в квартире и на работе.

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Холодный антициклон принес морозы в Петербург