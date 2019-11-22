Дежурную по переезду осудили за столкновение «Ласточки» с автобусом

Зеленогорский районный суд Петербурга признал дежурную по переезду 56 км перегона «Зеленогорск — Рощино» Ольгу Ли виновной в столкновение поезда «Ласточка» с пассажирским автобусом. Авария произошла в феврале 2018 года.

Ли приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года. Свою вину она не признала.

«Иски потерпевших на 9 334 140 рублей 43 копейки признаны судом по праву», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Ли, будучи дежурной, несвоевременно закрыла железнодорожный переезд. В результате водитель автобуса не заметил звуковую и световую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд.

В это же время Ли, не убедившись что переезд свободен для поезда, закрыла противотаранные устройства. Автобус оказался заблокирован двумя шлагбаумами и заградительными устройствами. В этот момент к переезду приблизился электропоезд «Ласточка». Избежать столкновения не удалось.

Напомним, авария произошла 17 февраля 2018 года. После блокировки автобуса водитель эвакуировал пассажиров. Однако пострадал сам. Автобус при ударе отбросило на мужчину. С места аварии его госпитализировали в тяжелом состоянии.