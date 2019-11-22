Почему коммерческий транспорт не заправляют за наличные

Почему коммерческий транспорт не заправляют за наличные
Фото: Pixabay

Издание «Колёса.ру» провело исследование под названием «Почему коммерческий транспорт не заправляют за наличные?».

На примере девяти крупнейших предложений на рынке статья помогает разобраться в том, какую выгоду предоставляют те или иные топливные карты. Времена, когда топливные карты предоставляли только скидки на нефтепродукты, прошли. Этот функционал сохранился, но перестал быть единственным и решающим. В цифровую эпоху, конкуренция развернулась на поле дополнительных услуг, мобильных приложений и т.д.

При помощи расширенного функционала, современные топливные карты, помогают не только рядовым водителям, но и руководителям автотранспортных компаний. К примеру, разрешают вести электронный документооборот или использовать кредитную схему пополнения счета. С помощью карты стало возможным рассчитаться за платный тоннель, мост или переправу, воспользоваться шиномонтажом, сменить масло и не только.

Кроме того, компании-операторы начали привлекать партнеров, чьи услуги оплачиваются с единого карточного счета на более выгодных условиях.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

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Почему коммерческий транспорт не заправляют за наличные