В Петербурге поймали двух мужчин, сливающих химикаты в канализацию

Нарушителей передали сотрудникам правоохранительных органов, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Все случилось вечером 22 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Сотрудник предприятия заметил двух подозрительных мужчин на улице Двинской. Они незаконно сливали химикаты в канализацию, когда их поймал прохожий – бдительный петербуржец позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, а также задержали их автомобиль. «Водоканал» уже взял пробы воды, чтобы понять, какое вещество попало в канализацию и не вредно ли оно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что химический запах из Купчино донесся до Невского района. Едкий запах петербуржцы почувствовали вечером 20 ноября. Источник его пока не установлен.