В Петербурге ночью тушили хлебозавод

По непонятной причине вспыхнула труба вентиляции в одном из цехов.

Все случилось этой ночью, 23 ноября. Подробностями инцидент поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели получили информацию о горевшем хлебозаводе примерно в три часа ночи. Они незамедлительно выехали по адресу улица Куйбышева, 15, чтобы ликвидировать возгорание.

На месте они выяснили, что горит вентиляционная труба в цехе по производству хлебобулочных изделий. На то, чтобы потушить пламя, у специалистов ушло менее часа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной происшествия – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры покинули самолет по обычному трапу, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.