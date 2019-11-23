На Обуховской Обороны прорвало трубу с холодной водой

Аварийные бригады уже приостановили вытекание воды. С чем оно связано – не уточняется.

Все случилось сегодня утром, 23 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Коммунальная авария произошла на проспекте Обуховской обороны – из трубы текла холодная вода. На место прибыли сотрудники компании, которые остановили течь. Отмечается, что местные жители не почувствовали дискомфорта из-за инцидента, так как подачу воды ограничивать не стали. Специалисты продолжают устранять причины аварии. Как много времени им на это понадобится – остается только догадываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавший из-за прорыва трубы в Купчино пенсионер умер в больнице. Организация «Теплосеть Петербурга» выплатит родственникам погибшего материальную компенсацию в размере двух миллионов рублей.