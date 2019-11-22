Пострадавший из-за прорыва трубы в Купчино пенсионер умер в больнице

Пожилой петербуржец пострадал во время коммунальной аварии на улице Олеко Дундича: 90-летний мужчина обварился кипятком.
Сегодня, 22 ноября, стало известно, что пенсионер, получивший термические ожоги из-за лопнувшей трубы горячего водоснабжения на улице Олеко Дундича, скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Организация «Теплосеть Петербурга» выплатит родственникам погибшего материальную компенсацию в размере двух миллионов рублей.
Кроме того, «Теплосеть» выплатит 25 тысяч рублей на погребение жертвы несчастного случая и возместит затраченные семьей пенсионера средства на медицинскую помощь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на улице Олеко Дундича в Купчино произошла 31 октября возле дома №20/1. Из-за прорыва улицу заволокло паром, движение было приостановлено. После случившегося возбудили уголовное дело.