Пострадавший из-за прорыва трубы в Купчино пенсионер умер в больнице

ЧП произошло около 14:30 возле дома №20 по улице Олеко Дундича. Фото: https://vk.com/spb_today

ЧП произошло около 14:30 возле дома №20 по улице Олеко Дундича. Фото: https://vk.com/spb_today

Пожилой петербуржец пострадал во время коммунальной аварии на улице Олеко Дундича: 90-летний мужчина обварился кипятком.

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что пенсионер, получивший термические ожоги из-за лопнувшей трубы горячего водоснабжения на улице Олеко Дундича, скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Организация «Теплосеть Петербурга» выплатит родственникам погибшего материальную компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Кроме того, «Теплосеть» выплатит 25 тысяч рублей на погребение жертвы несчастного случая и возместит затраченные семьей пенсионера средства на медицинскую помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на улице Олеко Дундича в Купчино произошла 31 октября возле дома №20/1. Из-за прорыва улицу заволокло паром, движение было приостановлено. После случившегося возбудили уголовное дело.