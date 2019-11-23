Водителя грузовика пришлось вырезать из кабины после ДТП в Тосненском районе

Утром в субботу, 23 ноября, в городе Любань Тосненского района Ленобласти произошла авария с участием двух грузовиков.

ДТП произошло примерно в половину девятого утра. Два большегруза «Вольво» столкнулись на Московском шоссе. После удара водителя одного из грузовиков зажало на водительском сидении. Его удалось вытащить только при помощи сотрудников МЧС, после чего ему оказали медпомощь, сообщает 47news.

По данным управления МЧС России по региону, экстренные службы получили сообщение об аварии в 8:48. На месте работали четыре спасателя с использованием одной спецмашины. Помимо спасения водителя из кабины, сотрудники МЧС также отмыли проезжую часть от топлива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе в ДТП погиб мужчина. Автомобиль по непонятной причине влетел в дерево, водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.