На Приморском шоссе в ДТП погиб мужчина

Автомобиль по непонятной причине влетел в дерево, водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Авария произошла на Приморском шоссе в Курортном районе. «Мерседес» выехал на полосу встреченного движения, а затем влетел в дерево недалеко от дома номер 426. За рулем машины находился мужчина 1992 года рождения, получивший серьезные травмы в результате инцидента. Он не смог дождаться помощи врачей и скончался, уточняют в отделе пропаганды ГИБДД. До сих пор непонятно, как именно все случилось и что стало причиной инцидента.

«Мимо проезжали, бедолага, так и лежал в машине до девяти утра, ничем не накрытый», — пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском неизвестный вел автомобиль и стрелял из-за автомата. Необычное зрелище удалось заснять очевидцам, которые поделились им с другими пользователями.