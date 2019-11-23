На Московском неизвестный вел автомобиль и стрелял из-за автомата

Судя по всему, стрельба велась из охолощенного автомата.

Все случилось сегодня ночью, 23 ноября. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Мужчина на «Форде» ехал по Московскому проспекту с высунутым в окно автоматом, который произвел несколько выстрелов тихой субботней ночью. Необычное зрелище удалось заснять очевидцам, которые поделились им с другими пользователями.

«А как вы проводите пятницу? Вот товарищи решили пострелять в Питере»,

— пишет автор.

По предварительным данным, в результате «развлечения» никто не пострадал. Занимаются ли инцидентом правоохранительные органы – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист электропоезда устроил стрельбу из окна квартиры во Всеволожском районе. У задержанного был изъят предмет, похожий на охолощенное оружие. В отношении мужчины был составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.