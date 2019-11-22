Машинист электропоезда устроил стрельбу из окна квартиры во Всеволожском районе

В отношении мужчины бл составлен протокол по факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах.. Фото: pixabay

В отношении мужчины бл составлен протокол по факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах.. Фото: pixabay

В Всеволожском районе Ленобласти машинист электропоезда стрелял из окна квартиры. Все произошло в четверг, 21 ноября, в деревне Старая.

В отдел полиции обратился 37-летний местный житель. По словам заявителя, из окна дома в Школьном переулке производилась стрельба. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, к месту происшествия прибыли правоохранители. Они задержали 39-летнего мужчину. Работающий машинистом электропоезда был доставлен в отдел полиции.

У задержанного был изъят предмет, похожий на охолощенное оружие. В отношении мужчины был составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые отобрали у мужчины сумку с деньгами. Все произошло на территории аэропорта в Екатеринбурге.