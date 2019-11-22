Трое неизвестных оставили мужчину без 30 миллионов в районе аэропорта Екатеринбурга

На территории аэропорта в Екатеринбурге вооруженные злоумышленники оставили мужчину без 30 млн рублей.

Преступный инцидент произошел в четверг, 21 ноября, возле терминала «Б» аэропорта Кольцово. Трое неизвестных с травматическим оружием напали на 22-летнего мужчину и отобрали у него сумку, где находились деньги. После злоумышленники скрылись на автомобиле.

Как сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, машина, которую они использовали, была найдена в лесу, однако уже в сожженном виде с дублером Сибирского тракта. Полицейские предположили, что авто было угнано для преступных целей.

По последним данным, в мужчину стреляли. В настоящее время он находится в местной больнице. Врачи зафиксировали у него несколько ранений. Уголовное дело еще не возбуждено. В полиции региона ввели план «Перехват».

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