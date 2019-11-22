В прокуратуре сообщили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Студент, стрелявший по сокурсникам в учебном заведении Благовещенска, имел склонность к суициду. Оказалось, что такие результаты показало тестирование.

У студента выявили, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, однако обнаруженную информацию оставили без внимания. По словам заместителя генпрокуратуры России Игоря Ткачева, о выявленных склонностях мальчика никуда не сообщили. Он добавил, что ответственные лица говорят о том, что данные разглашать запрещено.

Ткачев подчеркнул, сообщили в ТАСС, что прокуратура Амурской области выявила нарушения в работе частных охранных предприятий, работающих в том числе с колледжем, где произошла трагедия.

Замгенпрокуратуры рассказал, что в результате проверки были возбуждены уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что семьям пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты.