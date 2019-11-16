Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

Студент Даниил Засорин пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам.Фото: Pixabay

Студент Даниил Засорин пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам.Фото: Pixabay

Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и раненных при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске 2,5 миллиона рублей из резервного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. Оружие он получил легально: оно было зарегистрировано на самого молодого человека.

Засорин покончил жизнь самоубийством, но перед этим успел застрелить одного студента и серьезно ранить еще троих. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации разных городских больниц. Еще два человека обратились за помощью позднее.

В учебном заведении была тревожная кнопка, которую никто не нажал, и не было металлодетектора. В отношении должностных лиц учебного учреждения завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведении.