СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшей стрельбы в колледже города Благовещенска.

По данным следствия, 19—летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. После совершения преступления парень застрелился.

Один человек погиб в результате стрельбы от ранений. Пострадали два подростка и один молодой человек.

По предположениям, причиной случившегося могли стать конфликтные отношения со сверстниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ.