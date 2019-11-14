СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото:baltphoto.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшей стрельбы в колледже города Благовещенска.

По данным следствия, 19летний студент Амурского колледжа строительства и жилищнокоммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. После совершения преступления парень застрелился.

Один человек погиб в результате стрельбы от ранений. Пострадали два подростка и один молодой человек.

По предположениям, причиной случившегося могли стать конфликтные отношения со сверстниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ.

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