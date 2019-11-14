СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшей стрельбы в колледже города Благовещенска.
По данным следствия, 19—летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. После совершения преступления парень застрелился.
Один человек погиб в результате стрельбы от ранений. Пострадали два подростка и один молодой человек.
По предположениям, причиной случившегося могли стать конфликтные отношения со сверстниками.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ.