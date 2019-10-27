Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.

Как сообщает следствие, подозреваемый запланировал массовый расстрел на 29 октября: студент собирался прийти в колледж с пистолетом. На подготовку преступления молодой человек потратил целый год, а своим кумиром выбрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Чуть больше года назад Владислав Росляков, заранее все спланировав, пришел в политехнический колледж, где и обучался, и сначала взорвал бомбу, а затем расстрелял все, кто попался под руку. Двадцать человек погибли, многие получили ранения.

По главной версии Следственного комитета юноша пошел на преступление из-за издевательств одногруппников, которые упрекали его в неспособности покупать брендовую одежду.

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