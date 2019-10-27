Деревянный дом с тремя детьми сгорел под Рязанью

Дом общей площадью 100 квадратных метров сгорел дотла в Рязанской области, в нем находились три несовершеннолетних ребенка.

Этой ночью с субботы на воскресенье 27 октября произошел пожар в Рязанской области: загорелся большой деревянный дом. Все сгорело дотла, погибли трое малолетних детей, сообщает СК РФ по Рязанской области.

Внутри сгоревшей постройки находились две девочки, одной из низ было четыре года, другой меньше года, и годовалый мальчик.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В момент возгорания в доме присутствовали родители детей и еще одна женщина, все взрослые смогли покинуть помещение.

На месте работают следователи, в том числе руководители следственного управления Владимир Никешин, и криминалист. Ведется расследование, за ним пристально следит руководство следственного управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что двое отсталых детей препарировали мать в присутствии пьяного отца.