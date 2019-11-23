Американское издание назвало лучшие саундтреки десятилетия

Журналисты из Соединенных Штатов составили список лучших песен из фильмов за последнее десятилетие.
Издание Entertainment Weekly на первое место определило саундтрек Shallow из фильма «Звезда родилась», который исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, также сыгравшие главные роли в картине. Песня была удостоена премии «Оскар» в номинации «Саундтрек года».
Второе место взял саундтрек Let It Go из мультфильма «Холодное сердце», так полюбившемся зрителям. Композицию исполнила Идина Мензел.
На третьем месте песня Never Enough, прозвучавшая в фильме «Величайший шоумен», ее исполнила Лорен Оллред.
В пятерку также попали композиции Happy Фарелла Уильямса из мультфильма «Гадкий я 2″ и Everything Is Awesome исполнителей Tegan & Sara и The Lonely Island из «ЛЕГО Фильма».
Кроме того, в списке оказались песни из «Форсажа 7», «Тайны Коко», «Великого Гэтсби», «Идеального голоса» и других кинолент.
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