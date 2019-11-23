Мать нашла свою полуторамесячную дочь мертвой в Выборге

Прибывшей на месте бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Прибывшей на месте бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Правоохранительные органы Выборгского района Ленобласти устанавливают причины смерти грудного ребенка.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», женщина обнаружила бездыханное тело своей полуторамесячной дочери утром 22 ноября. Они находились в квартире одного из домов по Спортивной улице. Прибывшие на место медики осмотрели тело малышки и не обнаружили каких-либо внешних признаков насильственной смерти.

Мама погибшего грудничка работает логопедом в дошкольном учреждении. Известно, что на учете она не состоит, а ребенка воспитывала без отца.

Труп младенца направили в морг, где будет установлена причина ее смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму нашли тело пропавшей девочки, в убийстве винят отчима.