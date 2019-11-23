Мать нашла свою полуторамесячную дочь мертвой в Выборге

Правоохранительные органы Выборгского района Ленобласти устанавливают причины смерти грудного ребенка.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», женщина обнаружила бездыханное тело своей полуторамесячной дочери утром 22 ноября. Они находились в квартире одного из домов по Спортивной улице. Прибывшие на место медики осмотрели тело малышки и не обнаружили каких-либо внешних признаков насильственной смерти.
Мама погибшего грудничка работает логопедом в дошкольном учреждении. Известно, что на учете она не состоит, а ребенка воспитывала без отца.
Труп младенца направили в морг, где будет установлена причина ее смерти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму нашли тело пропавшей девочки, в убийстве винят отчима.