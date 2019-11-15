В Крыму нашли тело пропавшей девочки, в убийстве винят отчима

Труп ребенка был закопан в канаве. Родственники уже опознали его.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Раздольненского района Андрея Захарова. Пятилетняя девочка пропала в Крыму в среду, о чем полицейским сообщил отчим ребенка. Он объяснил, что поехал по делам с младшим ребенком, и ему пришлось оставить девочку одну. Когда отчим вернулся домой, то дверь была открыта, а ребенок куда-то пропал. Дитя искали всем селом – подключились не только сотрудники спецслужб, но и волонтеры.

Тело нашли закопанным в канаве, а в убийстве подозревают самого отчима. В ходе допроса он признался в убийстве и рассказал, что убил малышку, а затем попробовал с сыном покинуть страну. Ему это не удалось, так что пришлось придумать алиби – мол, девочка пропала.

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