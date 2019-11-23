Мужчину задержали за попытку убийства бывшей возлюбленной под Иркутском

Житель Железногорска-Илимского отвез свою бывшую девушку в лес, там ее избил, ударил несколько раз ножом в грудь и оставил умирать.

Как сообщает региональный Следственный комитет, задержанному за покушение на убийство мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.

Как рассказала сама пострадавшая в соцсетях, ее бывший возлюбленный поджидал ее на машине, когда она направлялась домой. Он силой затолкнул ее в автомобиль и вывез в лес. Там мужчина начал избивать женщину бейсбольной битой, а после нанес несколько ножевых ранений в грудь, пытаясь заколоть ее прямо в сердце. Женщина опубликовала страшные снимки следов побоев на теле и зашитых ран. Также она рассказала, что он угрожал ее матери.

По версии правоохранителей, мужчина оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина выжила лишь благодаря тому, что смогла доползти до дороги, где ее подобрал проезжавший мимо автомобилист и отвез в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропавшую на Кубани девочку нашли избитой в выгребной яме.