Пропавшую на Кубани девочку нашли избитой в выгребной яме

Девятилетняя девочка из Новокубанского района Краснодарского края числилась пропавшей до тех пор, пока ее не нашел полицейский в яме общественного туалета.

Как сообщает российский Следственный комитет, изначально предполагалось, что ребенок случайно свалилась в выгребную яму и не смогла выбраться оттуда самостоятельно. Однако, после инцидента медики диагностировали у девочки не только переохлаждение, но и внешние признаки физического насилия.

По этой причине правоохранители возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «Покушение на убийство».

Девочка, проживающая на хуторе Родниковском, вышла на прогулку 18 ноября и не вернулась домой. В поисках ребенка участвовали волонтеры «Лиза Алерт», местные жители и правоохранители. Пропавшая была обнаружена полицейским в выгребной яме рядом с местным домом культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом в выгребной яме в Ленобласти нашли тело ребенка.