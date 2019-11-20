Пропавшую на Кубани девочку нашли избитой в выгребной яме

Пропавшую на Кубани девочку нашли избитой в выгребной яме
В поисках ребенка участвовали волонтеры "Лиза Алерт", местные жители и правоохранители. Фото: pixabay

Девятилетняя девочка из Новокубанского района Краснодарского края числилась пропавшей до тех пор, пока ее не нашел полицейский в яме общественного туалета.

Как сообщает российский Следственный комитет, изначально предполагалось, что ребенок случайно свалилась в выгребную яму и не смогла выбраться оттуда самостоятельно. Однако, после инцидента медики диагностировали у девочки не только переохлаждение, но и внешние признаки физического насилия.

По этой причине правоохранители возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «Покушение на убийство».

Девочка, проживающая на хуторе Родниковском, вышла на прогулку 18 ноября и не вернулась домой. В поисках ребенка участвовали волонтеры «Лиза Алерт», местные жители и правоохранители. Пропавшая была обнаружена полицейским в выгребной яме рядом с местным домом культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом в выгребной яме в Ленобласти нашли тело ребенка.

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