Авария с автобусом и маршруткой произошла у станции «Проспект Большевиков»

Авария с автобусом и маршруткой произошла у станции &#171;Проспект Большевиков&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух видов общественного транспорта — автобуса и маршрутки.

Как сообщают горожане в петербургской группе «ДТП и ЧП», столкновение машрутки и автобуса произошло по вине последнего. Водитель автобуса не успел среагировать и врезался в отъезжающую от остановки маршрутку.

По предварительной информации, в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Информации от официальных источников пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток травмировался под колесами Ford на Софийской. Водитель машины марки Ford сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу на зеленый светофор. 17-летний юноша доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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