Подросток травмировался под колесами Ford на Софийской

Иномарка наехала на 17-летнего юношу в зоне пешеходного перехода на улице Софийской. Подросток получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Как сообщают в управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие произошло возле дома №33/1 по Софийской во Фрунзенском районе Петербурга. Водитель машины марки Ford сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу на зеленый светофор.

Скорая помощь госпитализировала подростка в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загородном проспекте троллейбус сбил пешехода на «зебре». За рулем троллейбуса находился 35-летний мужчина. Личность пострадавшей устанавливается, на вид ей около 25-30 лет.