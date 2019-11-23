В Петербурге задержали водителя «Приоры», открывшего огонь из автомата

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из автомата из окна «Лады Приоры» на Московском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, ночью 22 ноября полиция получила информацию от жителя Московского района, который рассказал о стрельбе в воздух из автомобиля в районе Московских ворот. Выстрелы производились во время езды.

Стрелка оперативно задержали — им оказался 21-летний житель Петербурга. Полиция предполагает, что подозреваемый произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия. Теперь он стал фигурантом дела по статье уголовного кодекса «Хулиганство». Заниженную «Приору» изъяли правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судя по кадрам, опубликованным пользователем, заниженная «Приора» едет по Московскому проспекту. Затем водитель высовывает из окна руку с автоматом и несколько раз стреляет.