В Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата

Неизвестный водитель тюнингованной «Лады Приоры» открыл огонь из автомата на Московском проспекте. Видео со стрельбой опубликовано в Instagram.

Судя по кадрам, опубликованным пользователем, заниженная «Приора» едет по Московскому проспекту. Затем водитель высовывает из окна руку с автоматом и несколько раз стреляет.

На автомобиле, вместо госзнаков размешена табличка с надписью «MANSUR». Автор публикации написал в своем аккаунте, что видео смонтажировано. Однако, скорее всего, этим видео могут заинтересоваться не только пользователи соцсети, но и полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машинист электропоезда устроил стрельбу из окна квартиры во Всеволожском районе. В отдел полиции обратился 37-летний местный житель. По словам заявителя, из окна дома в Школьном переулке производилась стрельба.