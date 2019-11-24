Будущий посол США рассказал об условиях улучшения отношений с Россией

Улучшение отношений между Россией и США зависит от приверженности Москвы минским договоренностям, а также от невмешательства в американские демократические процессы. Такое заявление сделал замгоссекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан.

По информации Госдепартамента, кандидат на пост американского посла в России рассказал об этом в Москве главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как сообщили «РИА Новости», к настоящему моменту кандидатура Салливана на пост посла прошла все утверждения на уровне профильного комитета сената.

Указ о назначении посла будет подписывать глава США Дональд Трамп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переезде Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов теперь живет во Флориде.