Дональд Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду

Дональд Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду
Президент переехал, обидевшись на местных политиков. Фото: https://pixabay.com/

Теперь президент Соединенных Штатов проживает в городе Палм-Бич, штат Флорида. Трамп отметил, что ему пришлось это сделать из-за плохого отношения к нему политиков Нью-Йорка.

Дональд Трамп рассказал о том, что он вместе со своей семьей поменял постоянное место жительства. Теперь резиденция лидера США располагается в штате Флорида, городе Палм-Бич. Президент Америки не замедлил дать объяснения своему решению.

По его словам, несмотря на многомиллионные налоги, которые Трамп выплачивал Нью-Йорку, власти города и штата отнеслись к президенту недостаточно положительно. Однако Нью-Йорк и его жители по-прежнему «занимают особое место в сердце», отметил глава США.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп, оговорившись, назвал Владимира Зеленского новым президент России.

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