Трамп назвал Зеленского «новым российским лидером»

Трамп назвал Зеленского &#171;новым российским лидером&#187;
Дональд Трамп. Фото: Reuters © Carlos Barria

Очередная оговорка американского президента рассмешила пользователей соцсетей.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Глава Америки Дональд Трамп допустил оговорку, общаясь с журналистами о расследовании Конгресса в рамках процедуры импичмента. Он рассказал, что без вопросов опубликовал расшифровку переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом он «подорвал действия Шиффа».

«И как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент, хороший парень, выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще»,

— сказал Трамп, оговорившись, назвав Зеленского российским президентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки. В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.

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