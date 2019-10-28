Трамп назвал Зеленского «новым российским лидером»

Очередная оговорка американского президента рассмешила пользователей соцсетей.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Глава Америки Дональд Трамп допустил оговорку, общаясь с журналистами о расследовании Конгресса в рамках процедуры импичмента. Он рассказал, что без вопросов опубликовал расшифровку переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом он «подорвал действия Шиффа».

«И как вишенка на торте, вы знаете, новый российский президент, хороший парень, выступил с заявлением. Ничего не было. Не было давления на него. Ничего вообще»,

— сказал Трамп, оговорившись, назвав Зеленского российским президентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки. В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.