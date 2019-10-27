Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки

Кнопка на iPhone, по мнению президента США, была намного удобнее. Фото: https://pixabay.com/

Кнопка на iPhone, по мнению президента США, была намного удобнее. Фото: https://pixabay.com/

Президент Америки остался недоволен новой моделью iPhone, которую недавно приобрел. Своим возмущением он, по обыкновению, поделился в Twitter.

В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания. Твит президент Соединенных Штатов адресовал главе корпорации Apple Тиму Куку.

Отметим, что Дональд Трамп неоднократно рассказывал, что его и Тима Кука связывают теплые приятельские отношения. Более того, руководитель Apple может позвонить президенту США напрямую.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 25 октября, на территории России стартовали продажи новой складной модели смартфона Samsung Galaxy Fold. Цены на революционно новый телефон стартуют от 160 тысяч рублей.