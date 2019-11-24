В Кудрово пьяная ссора сожителей закончилась уголовным делом

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейским сообщили об окровавленном мужчине. Пострадавшего госпитализировали после ссоры с сожительницей.

Все произошло в субботу, 23 ноября, в городе Кудрово, в доме 11 по улице Столичной. На месте происшествия стражи порядка обнаружили пьяную 43-летнюю женщину. Ее забрали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, женщина распивала с 43-летним жильцом спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. В результате она нанесла мужчине ножевое ранение. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице назначена подписка о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые устроили стрельбу по окнам. В отдел полиции о происходящем заявила местная жительница.