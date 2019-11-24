«Снайперы» обстреляли окна лоджии в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные стреляли по окнам из травматического оружия.

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, на улице Столичной в Кудрово. В отдел полиции обратилась местная жительница. Со слов заявительницы, злоумышленники повредили окна на лоджии в одной из квартир жилого дома

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который нанес водителю такси ножевое ранение. Инцидент произошел ночью в Адмиралтейском районе города. Пострадавшего госпитализировали.