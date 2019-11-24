Злоумышленник залез на машину таксиста, а после ударил его ножом на набережной Фонтанки

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные нанесли ножевое ранение таксисту.

Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, на набережной Фонтанки. В 4:16 в отдел полиции поступило сообщение, что у дома 90 ранен водитель такси. К месту происшествия оперативно прибыли стражи порядка.

По предварительным данным, трое неизвестных переходили дорогу, когда один из них решил залезть на BMW, которой управлял таксист. В результате конфликта злоумышленник ударил ножом водителя и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в ближайшую больницу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, начат розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении дорогостоящей иномарки. Машина стоимостью 6 миллионов принадлежала гендиректору коммерческой организации.