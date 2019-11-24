Неизвестный оставил петербургского гендиректора коммерческой организации без Audi Q8 за 6 миллионов

Неизвестный оставил петербургского гендиректора коммерческой организации без Audi Q8 за 6 миллионов
Злоумышленник похитил Audi Q8. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга гендиректор коммерческой организации занимающейся малогабаритным станочным оборудованием лишился дорогостоящей иномарки.

В отдел полиции 67-летний мужчина обратился в субботу вечером, 23 ноября. По словам заявителя, он оставил Audi Q8 у дома 13 по Богатырскому проспекту, но позже там машину не обнаружил. Свою иномарку мужчина оценил в 6 млн рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются розыском злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на Казанской. Очевидцы рассказали, что в результате аварии есть пострадавшие.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти иномарка кража
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