Две легковушки влетели в ресторан на Казанской

Две легковушки влетели в ресторан на Казанской
Машина влетела здание. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Северной столицы столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась в ночь на воскресенье, 24 ноября, на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.

На опубликованных снимках видно, что обе машины влетели в здание. У одной из них полностью разбита передняя часть. Дорога усыпана осколками от машин.

«Есть пострадавшие», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

К месту происшествия приехала машина скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

Сведения об их количестве и состоянии очевидец не приводит. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проводе линии электропередач, брошенном на КАДе. Об обнаружении водители рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

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