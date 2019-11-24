Две легковушки влетели в ресторан на Казанской

В Адмиралтейском районе Северной столицы столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась в ночь на воскресенье, 24 ноября, на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.

На опубликованных снимках видно, что обе машины влетели в здание. У одной из них полностью разбита передняя часть. Дорога усыпана осколками от машин.

«Есть пострадавшие», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Сведения об их количестве и состоянии очевидец не приводит. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проводе линии электропередач, брошенном на КАДе. Об обнаружении водители рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».