Водители рассказали о лежащем на въезде на КАД проводе линии электропередач

Водители рассказали о проводе, который лежит возле въезда на внешнюю сторону Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга.

Об обнаружении на проезжей части рассказали сегодня утром, 24 ноября, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, что провод оборвался с одной из линий электропередач и упал возле КАД.

«При въезде на внешнюю сторону КАД с московского шоссе», — уточнил автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

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