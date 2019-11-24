Горящий дом охватил хозпостройки в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленобласти спасатели тушили пожар, который распространился на площади 41 квадратный метр.

Сигнал о ЧП поступил дежурному сегодня утром, 24 ноября. К месту происшествия в деревне Савикино были незамедлительно направлены восемь сотрудников. Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь в одном из домов охватил и хозпостройки рядом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасателям удалось потушить огонь за полтора часа. В настоящее время на месте проводится дознание по пожару.

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