Дым от ГАЗели окутал дом в Центральном районе Петербурга

Дым от ГАЗели окутал дом в Центральном районе Петербурга
ГАЗель припаркована у дома. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга полыхала ГАЗель. Машина вспыхнула сегодня утром, 24 ноября, на Литейном проспекте.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней видно, что от машины исходят черные клубы дыма, которые подступают к окнам жилого дома.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что инцидент произошел на улице Марата. Точные причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Оренбургской области. В результате столкновения машин погибли пять человек, среди которых оказался ребенок.

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