В Оренбуржье фура столкнулась с микроавтобусом, пять человек погибли

В Оренбургской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и фуры. В результате столкновения в районе поселка Чистый погибли пять человек.

По данным Главного управления МЧС по региону, трагическая авария произошла сегодня ранним утром, 24 ноября.

Как сообщили «РИА Новости», в числе погибших оказался один ребенок. Еще трое с травмами были госпитализированы в больницу.

Грузовой автомобиль был с казахстанским номерами, микроавтобус — с ростовскими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении такси с иномаркой. Авария случилась в Петербурге. От удара дорогу засыпало осколками от машин.