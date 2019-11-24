Такси и легковушка засыпали осколками перекресток Рыбацкой и Большого проспекта

Такси и легковушка засыпали осколками перекресток Рыбацкой и Большого проспекта
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Рыбацкой улицы и Большого проспекта произошло ДТП с участием такси.

Авария случилась сегодня утром, 24 ноября. По словам очевидцев на участке столкнулись легковушка Audi и такси Renault Logan. На опубликованных фотографиях видно, что у второго авто значительно пострадала передняя часть. У такси поврежден бампер, осколки которого разлетелись по перекрестку.

Причины аварии и сведения о возможных пострадавших в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке в Петербурге. Машина вспыхнула на Лахтинском проспекте.

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