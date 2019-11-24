Пожарные потушили Volvo на Лахтинском проспекте

В Приморском районе Петербурге загорелась машина марки Volvo. Авто вспыхнуло на Лахтинском проспекте около дома 85.

Все произошло субботним вечером, 23 ноября. О ЧП пожарным сообщили в 22:16. К месту происшествия незамедлительно были направлены пять сотрудников на одной спецмашине. Они боролись с огнем около получаса.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, легковушку удалось потушить к 22:47. В результате пожара в иномарке выгорел моторный отсек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей кровати на Гражданском проспекте. Пожар случился в двухкомнатной квартире.