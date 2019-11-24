Постель на Гражданском проспекте тушили 15 пожарных

На Гражданском проспекте в Петербурге спасатели тушили пожар в двухкомнатной квартире. В доме 19 корпус 2 вспыхнули постельные принадлежности.

ЧП произошло сегодня утром, 24 ноября, в пожарную часть о нем сообщили в 5:30. К месту происшествия выехали 15 сотрудников на трех служебных машинах. Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы потушить возгорание.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, огнеборцы справились с пламенем к 5:56.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Гатчинском районе. Спасатели тушили вспыхнувшую постройку.