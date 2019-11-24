Пожарные час тушили горящий дом в Гатчинском районе

Пожарные час тушили горящий дом в Гатчинском районе
Сведения о возможных пострадавших и причины ЧП пока неизвестны. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти пожарные тушили полыхающий дом. Постройка загорелась в садово-некоммерческом товариществе «Звездное».

Сигнал о ЧП поступил в часть накануне, 23 ноября, в 20:57. К месту происшествия оперативно приехали семь пожарных на двух специальных транспортах. Огнеборцы тушили пламя на протяжении часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу и области, к 21:59 все было потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бездомным котам разрешат бродить по подвалам. Речь идет о бездомных животных, которым негде пережить зимний период. В многоквартирных домах для них будут оставлять открытые продухи.

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Пожарные час тушили горящий дом в Гатчинском районе
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