Бездомным котикам в Ленобласти разрешать пользоваться подвалами

Члены общественного совета при комитете ЖКХ Ленобласти попросили властей проинформировать управляющие компании о необходимости гуманного отношения к бездомным кошкам, живущим зимой в подвалах.

Просьба членов совета заключается в том, чтобы в подвальных помещениях многоквартирных домов оставалось несколько открытых продухов. Так животные не замерзнут, согревшись в подвалах, и не погибнут от отсутствия воздуха. Администрация Ленинградской области прислушалась к этому предложению.

Управляющие компании получили соответствующее распоряжение. Теперь организации обязаны оставлять открытым как минимум один продух размером не менее 15х15 сантиметров. Ответственность за жизни животных лежит на руководителях компаний.

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