Бездомным котикам в Ленобласти разрешать пользоваться подвалами

Бездомным котикам в Ленобласти разрешать пользоваться подвалами
Областная администрация посодействовала защите бездомных котиков. Фото: pixabay.com

Члены общественного совета при комитете ЖКХ Ленобласти попросили властей проинформировать управляющие компании о необходимости гуманного отношения к бездомным кошкам, живущим зимой в подвалах.

Просьба членов совета заключается в том, чтобы в подвальных помещениях многоквартирных домов оставалось несколько открытых продухов. Так животные не замерзнут, согревшись в подвалах, и не погибнут от отсутствия воздуха. Администрация Ленинградской области прислушалась к этому предложению.

Управляющие компании получили соответствующее распоряжение. Теперь организации обязаны оставлять открытым как минимум один продух размером не менее 15х15 сантиметров. Ответственность за жизни животных лежит на руководителях компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что над Ладожским озером в Ленобласти можно было заметить северное сияние.

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Бездомным котикам в Ленобласти разрешать пользоваться подвалами
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