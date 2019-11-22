В Ленобласти над Ладожским озером заметили северное сияние

В ночь на 22 ноября жителей Ленинградской области поразило северное сияние, которое было заметно над Ладожским озером.

Насыщенный зеленый свет над водной гладью Ладожского озера заметили очевидцы. Свидетели необычного природного явления запечатлели его на фотоснимках, которые опубликовали в сообществе «Ленинградская область» «Вконтакте» сегодня, 22 ноября.

Отметим, что северное сияние, также называемое полярным, видно человеку благодаря свечению верхних слоёв атмосфер планет, происходящему из-за взаимодействия магнитосферы слоев с заряженными частицами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru также сообщала о северном сиянии в Ленинградской области. В октябре прошлого года, в ночь с 7 на 8 октября жителям области тоже предоставилась редкая возможность увидеть северное сияние.