На Металлистов разбились две легковушки

На Металлистов разбились две легковушки
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло ДТП с участием иномарок. Машины столкнулись сегодня утром, 24 ноября, на перекрестке проспекта Металлистов и улицы Замшина.

Очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» кадры с места происшествия. На них видно, что у машин разбита передняя часть. Одна из них выехала на тротуар, другая остановилась у пешеходного перехода.

В комментариях к записи пользователи пишут, что на данном участке аварии случаются часто.

Причины столкновения в соцсети «ВКонтакте» не называются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с фурой. Большегруз ударился в ограждение у сложился пополам на КАД.

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