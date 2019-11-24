Фура сложилась на КАД и заблокировала два левых ряда

На КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Большегруз перегородил несколько полос.

Авария случилась сегодня утром, 24 ноября, на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Московское шоссе. На опубликованных фотографиях видно, что машина сложилась и уперлась в ограждение.

«Заняты два левых ряда», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель не справился с управлением из-за гололеда на дорогах.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовался небольшой затор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который залез на машину таксиста.