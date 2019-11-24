Микроавтобус и иномарка столкнулись на пустой Комсомольской площади

На Комсомольской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового авто. Машины столкнулись на пустой дороге.

Авария случилась сегодня утром, 24 ноября, на Комсомольской площади по проспекту Стачек. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения.

Причины ДТП и сведения о возможных пострадавших в социальной сети «ВКонтакте» не указаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении двух легковых автомобилей. ДТП произошло на проспекте Металлистов.