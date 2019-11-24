Петербургские полицейские гнались за подозреваемым в жестоком убийстве до Карелии

Подозреваемого в убийстве в петербурженки удалось задержать в Карелии. Молодой человек пытался уйти от преследователей, но врезался в полицейскую машину.

О преступном инциденте полицейским стало известно в субботу, 23 ноября. Труп 37-летней женщины был найден в одной из квартир дома 42 на улице Коммуны с множественными ножевыми ранениями груди.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате оперативно следственных мероприятий полицейские выяснили, что погибшая жила с 20-летним мужчиной. Его найти не удалось, как и автомобиль убитой. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Машину нашли в Приозерске, по месту жительства молодого сожителя. Также выяснилось, что на месте он не остается, а направляется в Карелию. Его заметили на 161-м км «Сортавалы» на территории Карелии.

Подозреваемый попытался скрыться от преследования, но не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной полицейских и другой иномаркой

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с микроавтобусом и иномаркой. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге в Петербурге.